Elio Germano protagonista del nuovo film dei Fratelli D’Innocenzo?

Dopo Favolacce, Elio Germano sarà protagonista del nuovo film di Fabio e Damiano D’Innocenzo. O almeno così pare. È Cinemotore a dare la notizia secondo cui l’attore romano interpreterà anche America Latina, il nuovo progetto ancora top secret dei fratelli più lanciati del nostro cinema.

Le riprese, che si svolgeranno tra Latina e Roma, dovrebbero cominciare il 1° marzo e durare dieci settimane. Ancora non si sa nulla della trama. «Ci approcciamo al progetto con la stessa paura dei primi due», avevano dichiarato i D’Innocenzo all’ultima Festa del cinema di Roma. «Il nuovo film sarà una storia d’amore nella direzione “del sangue”, cioè dell’espressione più forte dei sentimenti. Come un po’ fu per La terra dell’abbastanza (il loro esordio del 2018, ndr)».

Tra i prossimi progetti dei Fratelli D’Innocenzo c’è anche una serie noir prodotta da Sky. Ma anche su questo è ancora tutto “classified”.