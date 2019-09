‘El Camino’, il nuovo teaser ripercorre tutta la storia di ‘Breaking Bad’

Manca appena un mese all’arrivo su Netflix di El Camino, il film sequel di Breaking Bad, e un nuovo teaser scalda già i motori per uno dei prodotti più attesi della stagione.

Infatti, mentre il teaser uscito ad agosto anticipava alcune scene del film, la nuova clip diffusa da Netflix è un riepilogo delle avventure di Jesse Pinkman e Walter White. Il filmato inizia con Hank che interroga Pinkam riguardo l’impero criminale messo in piedi dall’ormai ex cognato, riassunto nelle scene più significative delle cinque stagioni di Breaking Bad, sulle note di Enchanted di Chloe x Halle.

Come avevamo già anticipato, El Camino dall’ultimo episodio di Breaking Bad, andato in onda sei anni fa. La trama sarà quindi incentrata su Jesse, “in fuga dai suoi rapitori, dalla legge e dal suo passato”, come anticipato dalla sinossi diffusa da Netflix lo scorso mese.

Nel frattempo Aaron Paul ha diffuso sulla sua pagina Instagram la prima foto che lo ritrae nuovamente nei panni del suo personaggio più celebre.