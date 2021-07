Ecco quali sono i libri preferiti di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ha svuotato il sacco e, durante la promo del romanzo Once Upon A Time In Hollywood, ha raccontato quali sono i suoi libri preferiti.

Nel podcast The Big Picture, Quentin ha inoltre parlato dell’intenzione di scrivere un altro romanzo, adattamento questa volta de Le iene, e di essere al lavoro su un romanzo western originale. Nell’attesa, ecco le sue letture preferite:

9/30/55 di John Minahan

Eyewitness di John Minahan

L’uomo che andava al cinema di Walker Percy

The Omen di David Seltzer

«Quello che mi piacerebbe fare, a un certo punto, è trovare un film che non è mio e farci il romanzo», ha continuato il regista. «Ma deve essere qualcosa di giusto».