Ecco quale potrebbe essere il prossimo film di Leonardo DiCaprio

Hollywood sta lavorando a un remake di un Un altro giro, il film di Thomas Vinterberg che ha appena vinto l’Academy Award come miglior lungometraggio internazionale. Nella dramedy danese il protagonista è la star nazionale Mads Mikkelsen, ma nel rifacimento americano pare avrà il volto di un premio Oscar: Leonardo DiCaprio.

Al momento non esiste ancora un accordo formale, ma la società di produzione di DiCaprio Appian Way ha acquisito i diritti in seguito a una battaglia di offerte che avrebbe coinvolto anche la compagnia di Jake Gyllenhaal, Nine Stories, ed Elizabeth Banks.

Thomas Vinterberg, che ha ottenuto una nomination all’Oscar a sorpresa per la regia del film, sarà il produttore esecutivo del remake, insieme a Sisse Graum Jørgensen e Kasper Dissing. Vinterberg ha anche scritto Un altro giro con Tobias Lindholm, ma non dirigerà né scriverà la nuova versione.

Un altro giro è incentrato su quattro amici che consumano alcol ogni giorno per testare una teoria secondo la quale il mantenimento di un determinato livello alcolico nel sangue ispira la creatività e influisce sulla loro vita quotidiana. Insieme a Mikkelsen, il cast comprendeva gli attori danesi Thomas Bo Larsen, Magnus Millang e Lars Ranthe.

Durante la cerimonia degli Oscar di domenica sera, Vinterberg ha tenuto un discorso emozionante che ha reso omaggio alla figlia di 19 anni, che è stata uccisa da un guidatore spericolato quattro giorni dopo la fine delle riprese: .

«Volevamo fare un film che celebrasse la vita”, ha detto. «Abbiamo finito per fare questo film per lei, è un monumento a lei. Il regista ha aggiunto: «Fai parte di questo miracolo. Forse hai tirato i fili da qualche parte».