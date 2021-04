Ecco qual è il film che aprirà il Festival di Cannes 2021

Sarà Annette di Leos Carax il titolo d’apertura del Festival di Cannes 2021, in programma dal 6 al 17 luglio prossimi. I protagonisti del film sono Adam Driver e Marion Cotillard.

Dopo i precedenti cult cinefili come Gli amanti del Pont-Neuf (1991) e Holy Motors (2012), Annette sarà un musical sui generis incentrato su uno stand-up comedian (Driver) rimasto da solo con la figlia dopo la morte della moglie (Cotillard), cantante d’opera. Si accorgerà presto che la figlia possiede un dono molto speciale.

Carax non dirige un film proprio da Holy Motors, di nove anni fa. E questo è il suo primo progetto in lingua inglese. Tra i titoli che dovrebbero entrare nel cartellone di Cannes 2021 dovrebbero figurare anche The French Dispatch di Wes Anderson, già col “bollino” del mancato Cannes 2020 e da molti atteso come film d’apertura, e Tre piani di Nanni Moretti.

Ecco la prima immagine ufficiale di Annette diffusa dal Festival di Cannes: