Ecco l’attore che sostituirà Johnny Depp in ‘Animali fantastici’

A pochissimi giorni dall’addio di Johnny Depp, Mads Mikkelsen è in trattative per sostituire il divo e interpretare il ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwald nel terzo capitolo di Animali fantastici. La notizia arriva da Variety alla fine di giornate di rumors e speculazioni.





Dopo aver prestato il volto a Grindelwald nei primi due film, venerdì Depp aveva annunciato che la Warner Bros. gli aveva chiesto di lasciare il franchise in seguito all’esito del processo per diffamazione nel Regno Unito relativo alle accuse di abusi da parte dell’ex moglie Amber Heard.



Animali fantastici 3 è attualmente in produzione in UK. Depp aveva girato una sola una scena nei panni di Grindelwald (per cui verrà pagato 10 milioni di euro, l’intero cachet) prima di lasciare il film.

Mikkelsen è noto per aver interpretato ruoli di cattivi intelligenti à la Grindelwald, come Le Chiffre in Casino Royale, Kaecilius in Doctor Strange e ovviamente Hannibal Lecter nella serie prequel del Silenzio degli innocenti. Nella concezione di J.K. Rowling, Grindelwald è un brillante e spietato mago oscuro che nella sua giovinezza ha mantenuto una complicata relazione romantica con Albus Silente (interpretato da Jude Law nella saga di Animali fantastici). Si potrebbe addirittura paragonare la relazione tra Grindelwald e Silente alla tensione psicosessuale tra l’Hannibal di Mikkelsen e il profiler dell’F.B.I. interpretato da Hugh Dancy nella serie cult della NBC Hannibal.



Se le trattative con Mikkelsen dovessero andare in porto, Mads si unirà si unirà al cast del franchise composto, oltre che da Law, da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol ed Ezra Miller. Animali fantastici 3, diretto da David Yates, dovrebbe arrivare al cinema il 15 luglio 2022.