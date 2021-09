Ecco di cosa parlerà il prossimo film di Christopher Nolan

Dopo rumour che si inseguivano da qualche tempo, è stato ufficialmente svelato di cosa parlerà il prossimo film di Christopher Nolan.

Dopo Dunkirk, sarà un altro film sulla Seconda guerra mondiale, ma stavolta incentrato su J. Robert Oppenheimer e lo sviluppo della bomba atomica. Il progetto sarà prodotto da Universal Studios, il che allontana il regista per la prima volta dopo molti anni dallo storico partner, la Warner Bros.

Forse c’entrano anche i problemi sorti col precedente Tenet, primo blockbuster distribuito in tempo di pandemia e non in grado di soddisfare a pieno i risultati di box office sperati. Ma anche alla polemica sorta tra Nolan e la Warner, “rea” secondo l’autore di Inception e Il cavaliere oscuro di aver voluto distribuire il suo listino 2021 anche su HBO Max, penalizzando a suo avviso le sale.

La lavorazione del film su Oppenheimer, scritto dallo stesso Nolan, dovrebbe partire nei primi mesi del 2022, e al momento il budget previsto è di 100 milioni di dollari.