Ecco com’è il Joker di ‘The Batman’: diffusa una scena tagliata dal film

Il Joker di The Batman ora ha ufficialmente un volto. La voce di Barry Keoghan, che lo interpreta nell’ultimo reboot dell’Uomo Pipistrello campione d’incassi in tutto il mondo, nel film l’avevamo già sentita. Ma la scena che mostrava la storica nemesi di Bruce Wayne “in carne e ossa” è stata tagliata dal montaggio definitivo.

È stato il regista Matt Reeves a diffondere ora la scena eliminata, attraverso il sito che ricalca gli indovinelli dell’Enigmista.

La sequenza segue la scoperta di Bruce/Batman (Robert Pattinson) dell’assassinio del capo della polizia di Gotham City per mano dello stesso Enigmista (Paul Dano).

«Ho pensato che Bruce avrebbe voluto trovare il modo di entrare nella mente dell’Enigmista», spiega Reeves, «e, come in Manhunter o Mindhunter, c’era l’idea che potesse “profilare” un criminale simile a lui per poter prevedere la mossa successiva».

La scena inizia con Joker che chiede a Batman: «È quasi il nostro anniversario, no?». Il che, secondo il regista, fa subito capire che «tra loro c’è una relazione».

Batman cerca di scoprire da Joker i motivi per cui l’Enigmista sta facendo tutto questo, lasciandogli peraltro quei quesiti da risolvere.

«Forse è un tuo fan?», replica Joker. «O forse prova rancore nei tuoi confronti, e tu sarai il piatto principale». E poi conclude: «Credo che tu ne sia terrorizzato perché non sei sicuro che lui stia sbagliando».

In un’intervista a Variety, Reeves aveva rivelato la decisione di tagliare questa scena e di lasciare solo un’apparizione “vocale” di Joker nel finale del film, ambientato all’Arkham State Hospital; e aveva raccontato il lavoro sul nuovo look di Joker realizzato con il makeup artist Michael Marino.

L’ultimo film di Barry Keoghan, già visto in film come Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos e Dunkirk di Christopher Nolan, è stato il blockbuster Marvel Eternals.

Ecco la scena tagliata di The Batman: