Ecco chi potrebbe interpretare Madonna nel biopic sulla popstar

Madonna «sta pensando di ingaggiare Florence Pugh per interpretarla» nell’attesissimo biopic sulla sua vita, che la vedrà anche dietro la macchina da presa. L’attrice di Piccole donne e Midsommar –Il villaggio dei dannati, 25 anni, è considerata una delle preferite dagli Studios, ma la popstar avrà naturalmente l’ultima parola sul casting, come riporta The Mirror.

Secondo i rumors, in lizza ci sarebbe anche Julia Garner, 26 anni, premiata per il suo ruolo in Ozark. I fan sospettavano che avrebbero scelto proprio lei, dopo che la cantante aveva iniziato a seguirla su Instagram ad agosto. E secondo molti sarebbe la scelta ideale.

Stando a una fonte, però, «i dirigenti degli Studios vogliono Florence [Pugh], e tutti sono convinti che possa essere fantastica. La decisione finale sarà solo di Madonna. Si sta mettendo parecchio sotto pressione per trovare la protagonista perfetta».

Madonna sta scrivendo il film sulla sua vita insieme alla sceneggiatrice premio Oscar di Juno Diablo Cody. Parlando del progetto su Instagram lo scorso anno, la popstar ha detto: «Voglio raccontare l’incredibile viaggio della vita mia vita come artista, musicista, ballerina. Un essere umano, che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti e chi può raccontarle meglio di me. È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita attraverso la mia voce e la mia visione».