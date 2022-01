Ecco chi ha insegnato a Gwyneth Paltrow a praticare il sesso orale

Ecco chi ha insegnato a Gywneth Paltrow a praticare il sesso orale.

La notizia l’aveva data la stessa attrice un paio d’anni fa, ma ora il marito della sua “maestra” è tornato a commentare il gossip.

Il marito in questione è Rob Lowe, icona anni ’80 grazie a film cult come St. Elmo’s Fire e A proposito della notte scorsa… e più di recente protagonista di serie come West Wing – Tutti gli uomini del presidente e Brothers & Sisters.

Ospite dello show Jimmy Kimmel Live!, ha rivelato al conduttore la scoperta fatta due anni fa a proposito della collega, con cui tra l’altro ha lavorato nel film Una hostess tra le nuvole.

La “maestra” suddetta di Gwyneth Paltrow è proprio la moglie dell’attore, Sheryl Berkoff.

«Ecco come stanno le cose», ha detto Lowe a Kimmel, «e la buona notizia è che mia moglie non guarda nulla di quello che faccio, quindi non guarderà nemmeno questa trasmissione».

«Quando Gwyneth aveva solo 18 anni», ha proseguito, «mia moglie lavorava come truccatrice sul set di un film con protagonista la madre di Gwyneth, Blythe Danner. Gwyneth andava spesso a trovarla, Sheryl le offriva una sigaretta e la fumavano insieme dietro i camper della troupe. Era una specie di sorella maggiore».

E qui la rivelazione: «Io non avevo idea di quel dettaglio, ma, come ha rivelato la stessa Gwyneth, mia moglie le ha insegnato come si fanno i… si può dire in televisione?».

«Credo che “praticare il sesso orale” sia un buon modo per dirlo», ha replicato ironicamente Kimmel.

Lowe ha quindi concluso: «Vorrei dunque dire a Chris Martin (l’ex marito di Paltrow, ndr) e a Brad Falchuk (l’attuale marito, ndr): prego!».

Dopo la celebre candela “al profumo di vagina” e il Vulva Book da colorare, di sesso Gwyneth Paltrow è tornata a parlare di recente nella docu-serie Sesso, amore e goop, disponibile su Netflix come la precedente The goop Lab, nata dall’omonimo brand di lifestyle di cui è fondatrice.