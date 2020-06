Avrebbe dovuto far parte della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2020 che, a causa della pandemia, è stato costretto allo stop. E, come tutti i film scelti dal direttore Thierry Frémaux, ha ricevuto la certificazione della Croisette nei titoli di testa per la sala. Ecco le primissime immagini di Earwig e la strega, il nuovo film dello Studio Ghibli diretto dal figlio di Hayao Miyazaki, Gorō .