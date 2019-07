È uscito il trailer di ‘Cats’, ed è inquietante

Avremmo dovuto aspettarcelo. Quando abbiamo saputo che l’adattamento cinematografico di Cats, il mitico musical di Broadway by Andrew Lloyd Webber, sarebbe stato un mix di live-action e CGI, c’era un timore collettivo su come gli uomini-gatto generati dal computer sarebbero apparsi sullo schermo. All’inizio di questa settimana, le star del film – in particolare Taylor Swift – avevano condiviso un teaser del “dietro le quinte” del film, spendendo parole di ammirazione per storia del musical e sfoggiando la loro coreografia senza mai mostrare la loro versione feline. Ora sappiamo perché.

Il primo trailer ufficiale di Cats è probabilmente più inquietante di quello del secondo capitolo di IT. I volti di James Corden, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, Jason Derulo, Judi Dench e Taylor Swift sono appiccicati su teste in CGI con rigide orecchie da gatto. Per non parlare dei corpi: la pelliccia sembra essere stata renderizzata nel 1995. Per fortuna c’è Jennifer Hudson che canta Memory.