È uscito il teaser del prequel di ‘Hunger Games’

È stato diffuso un primo teaser del prossimo film targato The Hunger Games. La pellicola, che sarà un prequel, è basata sul romanzo di Suzan Collins Ballata dell’usignolo e del serpente.

Nella storia si raccontano i primi anni del futuro cattivo Presidente Snow mentre incrocia la strada di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Il primo teaser lo trovate qui sotto:

Il film è incentrato sul diciottenne Coriolanus Snow, che viene incaricato di fare da mentore a Baird durante i decimi Hunger Games. Rachel Zegler è stata confermata la scorsa settimana e la star ha dichiarato: «tanta gioia. amo i film. non posso credere di poterli fare. sono così grata che questa sia la mia vita. grazie per aver partecipato a questo viaggio con me».



so much joy. i love movies. i cannot believe i get to make them. i am so thankful that this is my life. thanks for being on this ride with me. see ya later. 💓🕊💛🐍💙

— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) May 31, 2022