È ufficiale: Tom Cruise girerà un film nello spazio nel 2021

La notizia girava da un po’, ma ora c’è una data ufficiale: Tom Cruise girerà un film nello spazio nell’ottobre del 2021. Il progetto, finanziato dalla SpaceX di Elon Musk, sarà la prima opera di finzione mai realizzata in orbita.

Sono state diffuse su Twitter le immagini dello Space Shuttle Almanac, con la lista delle persone e dei Paesi implicati nei lanci aerospaziali previsti per i prossimi tre anni. In quello del prossimo ottobre, sono segnati tre nomi: “Pilot Lopez-Alegria, Tourist 1 Tom Cruise, Tourist 2 Doug Liman”. E c’è un posto vacante per un terzo “turista”, ancora sconosciuto.

Oltre a Cruise e al pilota che guiderà lo SpaceX, il terzo nome finora sicuro è – come si prevedeva – quello di Doug Liman, già autore di blockbuster come The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith nonché di due dei titoli più recenti del divo Tom (Edge of Tomorrow – Senza domani e Barry Seal – Una storia americana), arruolato come regista di questo film “extraterrestre”.

Sia Cruise sia Liman hanno un brevetto da piloti, ma è ovvio che questa esperienza non avrà nulla a che vedere con i loro “voli” precedenti. Intanto già si parla di un budget da 200 milioni di dollari, mentre il regista sarebbe ora al lavoro sulla sceneggiatura. E c’è anche la benedizione della NASA: «Siamo entusiasti di lavorare con Tom Cruise a un film a bordo della Stazione Spaziale. Abbiamo bisogno di media popolari che ispirino una nuova generazione di ingegneri e scienziati, per trasformare in realtà i nostri ambiziosi piani».

Prima della partenza (letteralmente) del “Progetto SpaceX”, Cruise dovrebbe concludere la lavorazione del nuovo capitolo della saga Mission: Impossible, bloccato dall’emergenza Covid durante le riprese a Venezia, e arrivare nelle sale con l’attesissimo Top Gun: Maverick, sequel delle avventure del pilota-cult Pete Mitchell previsto per l’estate scorsa e anch’esso rimandato.