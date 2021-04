È ufficiale: ‘The French Dispatch’ di Wes Anderson sarà a Cannes 2021

The French Dispatch di Wes Anderson sarà a Cannes 2021. Lo ha annunciato il direttore Thierry Frémaux: «Non posso rivelare ancora nessun titolo, tranne quelli che già conoscete e che erano selezionati per lo scorso anno, come The French Dispatch di Wes Anderson e Benedetta di Paul Verhoeven. Torneranno entrambi nella selezione ufficiale».

“Bloccato” dalla pandemia, il nuovo film del regista dei Tenenbaum e Grand Budapest Hotel è uno dei titoli più attesi ormai da un anno. Racconta la vita nella stramba redazione del supplemento francese di un giornale americano e schiera un supercast: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Bill Murray, Owen Wilson e molti altri.

The French Dispatch era atteso da molti come film d’apertura, “posizione” per la quale è invece stato scelto Annette di Leos Carax, musical d’auteur con Adam Driver e Marion Cotillard.

Il Festival di Cannes 2021 è previsto dal 6 al 17 luglio prossimi.