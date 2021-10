È ufficiale: ‘Dune – Parte 2’ si farà

Pareva ormai una cosa scontata, ma ora è arrivata l’ufficialità: Dune – ParteII si farà (qui la nostra recensione della prima parte). L’ok al regista Denis Villeneuve è arrivato da Legendary e Warner Bros.: il film uscirà nelle sale cinematografiche nell’ottobre 2023 con Timotheé Chalamet che tornerà a vestire i panni di Paul Atreides e Zendaya quelli di Chani.



«Ho appena ricevuto la notizia del via libera per Dune: Part Two», ha annunciato Villeneuve in una nota. «Era un mio sogno adattare Dune di Frank Herbert e devo ringraziare i fan, il cast e la troupe, Legendary e Warner Bros. per averlo supportato. Questo è solo l’inizio».



Le società di produzione e i membri del cast hanno condiviso il poster con la scritta Dune: Part Two sui social. L’annuncio arriva dopo la massiccia e crescente performance al botteghino dal weekend di apertura della prima parte adattata dal romanzo di fantascienza del 1965 di Herbert.



Dune è stato lanciato in anteprima contemporaneamente nei cinema e su HBO Max come uno dei più grandi eventi cinematografici dell’anno, ottenendo 40,1 milioni di dollari dal suo debutto nazionale. E questo si aggiunge ai crescenti guadagni globali del film, che attualmente superano i 223 milioni di dollari.



«Denis Villeneuve ha realizzato un film che è sia visivamente straordinario che emotivamente coinvolgente, come dimostra il suo successo globale sia di critica che al botteghino», ha affermato il presidente del gruppo Warner Bros. Pictures Toby Emmerich. «Siamo entusiasti di continuare questo viaggio con Denis, il suo cast, la troupe e i nostri partner. E non vediamo l’ora di portare il prossimo capitolo di questo racconto epico nelle sale nell’ottobre 2023».