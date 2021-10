‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino è il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar

Dopo la presentazione a Venezia (e ben due riconoscimenti), È stata la mano di Dio è il film che rappresenterà l’Italia alla 94ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”.



La Commissione di Selezione istituita dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e composta da Alberto Barbera, Nicola Borrelli, Francesca Calvelli, Edoardo De Angelis, Piera Detassis, Andrea Goretti, Benedetto Habib, Federica Lucisano, Paolo Mereghetti, Lucia Milazzotto e Anna Praderio, ha scelto il film di Paolo Sorrentino (che nel 2014 vinse l’Oscar per La grande bellezza) tra i 18 che avevo proposto la propria candidatura:



3/19 di Silvio Soldini

A Chiara di Jonas Carpignano

Ariaferma di Leonardo Di Costanzo

L’arminuta di Giuseppe Bonito

Il cattivo poeta di Gianluca Jodice

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Ennio di Giuseppe Tornatore

I fratelli De Filippo di Sergio Rubini

Freaks Out di Gabriele Mainetti

I giganti di Bonifacio Angius

Lei mi parla ancora di Pupi Avati

Mondocane di Alessandro Celli

Parsifal di Marco Filiberti

Qui rido io di Mario Martone

La scuola cattolica di Stefano Mordini

Supereroi di Paolo Genovese

Tre piani di Nanni Moretti

Yaya e Lennie – The Walking Liberty di Alessandro Rak



Il prossimo passo sarà l’inclusione nella shortlist dei quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy, che sarà resa nota il 21 dicembre 2021, mentre l’8 febbraio 2022 sarà annunciata la cinquina dei nominati per l’International Feature Film Award.



La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022. Noi abbiamo giàa le dita incrociate.