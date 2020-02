È nato il primo figlio di Quentin Tarantino

“Daniella e Quentin Tarantino sono felici di annunciare la nascita del loro primo figlio”, ha detto un rappresentante del regista in una dichiarazione rilasciata alla stampa. “Un bambino nato il 22 febbraio 2020”. Il nome non è ancora stato rivelato. La coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso agosto.

Secondo il Jerusalem Post, il piccolo è nato all’ospedale Ichilov di Tel Aviv, in Israele. Si tratta del primo figlio sia per Tarantino, che ha 56 anni, sia per Daniella Pick, che ne ha 36. La testata riferisce anche che il regista in precedenza aveva fatto riferimento al nascituro come a una “lei” in un’intervista, ma a quanto pare non conosceva il sesso o stava solo scherzando.

Il nonno materno del piccolo, la pop star israeliana Svika Pick, ha pubblicato la notizia sul suo account Instagram.

Tarantino ha incontrato la cantante e attrice israeliana (che ha partecipato all’edizione locale del Grande Fratello e compariva in un piccolo ruolo in C’era una volta a…Hollywood) mentre era a Tel Aviv nel 2009 per promuovere Bastardi senza gloria e l’ha sposata nel corso di una cerimonia ristrettissima a Los Angeles nel 2018.