Rutger Hauer, l’attore olandese salito alla ribalta per il ruolo di Roy Batty in Blade Runner del 1982, è morto nella sua casa in Olanda il 19 luglio. Aveva 75 anni.

Lo conferma il suo manager, che ha diffuso solo oggi la notizia. Proprio oggi infatti si è tenuto il funerale in forma privata dell’attore.

Il suo ruolo