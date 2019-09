È morto Rob Garrison, il Tommy di ‘Karate Kid’

L’attore Rob Garrison, famoso per aver interpretato Tommy in Karate Kid, è morto all’età di 59 anni.

Il rappresentante di Garrison, Rick Henriques, ha confermato la sua scomparsa a Rolling Stone, aggiungendo tramite la famiglia che Rob era stato ricoverato in un ospedale nella Virginia Occidentale per oltre un mese per curare dei problemi ai reni e al fegato.

“Rob è stato un grande personaggio e ambasciatore dell’eredità di Karate Kid“, ha affermato Henriques. “La sua performance nella seconda stagione di Cobra Kai, l’ultima, è stata semplicemente fantastica e ha rubato l’attenzione dell’episodio. Mancherà a me e a tutti quelli che ha incontrato”.

In una dichiarazione Ralph Macchio ha affermato: “Questa è una giornata triste per la famiglia Karate Kid e di Cobra Kai. Rob Garrison è stato un gentiluomo dal primo giorno in cui l’ho incontrato fino all’ultimo in cui abbiamo parlato. Sono così felice che abbia avuto l’opportunità di mostrare il suo talento e il suo cuore con la sua interpretazione nella scorsa stagione di Cobra Kai. La scena del falò nel sesto episodio è davvero una delle miei preferite della seconda stagione. I miei pensieri vanno ai suoi amici e alla sua famiglia”.

Anche se Garrison aveva un piccolo ruolo in Karate Kid come membro del Cobra Kai, ha pronunciato una battute linee più memorabili del film. Durante la sequenza culminante nel finale del torneo, mentre il Johnny di William Zabka sembrava prevalere sul Daniel di Macchio, Tommy urla: “Portategli una borsa per il corpo, sì!”.

Garrison ha interpretato Tommy nel sequel di Karate Kid del 1986, ed è apparso anche in un episodio della seconda stagione della serie reboot, Cobra Kai, su YouTube. In una dichiarazione, YouTube e Sony Pictures Television hanno dichiarato: “Siamo rattristati dall’improvvisa scomparsa di Rob Garrison, che ha deliziato i fan di Karate Kid e Cobra Kai per generazioni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia”.

Al di fuori di Karate Kid, Garrison ha lavorato costantemente come attore negli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Il suo primo ruolo fu in Starship Invasions del 1977, mentre in seguito apparve in programmi TV come St. Elsewhere, MacGyver e Colombo. Più recentemente, Garrison ha recitato nel cortometraggio The Static del 2016.