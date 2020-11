È morto David Prowse, era Darth Vader nella prima trilogia di ‘Star Wars’

È morto David Prowse, l’attore inglese noto per aver interpretato Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars. Aveva 85 anni. La notizia arriva dall’Hollywood Reporter, che ha confermato il decesso grazie agli agenti dell’attore.

Nato a Bristol, in Inghilterra, Prowse ha spesso lavorato a stretto contatto con il cinema. Non sempre in scena – anche se ha recitato in una ventina di film – ma come allenatore e personal trainer di diversi attori, tra cu Christopher Reeve. La parte più celebre, però, resta quella del villain di Star Wars, a cui ha prestato solo il suo corpo (la voce è quella di James Earl Jones, che l’ha doppiato per nascondere l’accento inglese di Prowse). George Lucas l’aveva scelto dopo averlo visto in Arancia Meccanica.