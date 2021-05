È morta Olympia Dukakis, premio Oscar per ‘Stregata dalla luna’

È morta Olympia Dukakis, attrice nota al grande pubblico per Stregata dalla luna, per il quale aveva vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Aveva 89 anni.

Di origine greca, aveva raggiunto la popolarità grazie a titoli di successo come Il giustiziere della notte, accanto a Charles Bronson. Negli anni ’80 aveva preso parte a film diventati cult come, appunto, Stregata dalla luna, che valse un Academy Award anche alla protagonista Cher, e Fiori d’acciaio, in cui divideva la scena con Sally Field e una giovanissima Julia Roberts. Negli anni ’90 era stata amata dai più piccoli grazie alla saga Senti chi parla, in cui dava volto alla madre di Kristie Alley.

Tra i suoi film anche Una donna in carriera di Mike Nichols, La dea dell’amore di Woody Allen e Goodbye Mr. Holland di Stephen Herek. Nell’edizione originale dei Simpson, ha prestato la voce alla mitica zia Zelda.

Il suo ultimo impegno è stato quello nel “revival” in Tales of the City, la serie cult per la comunità LGBT iniziata negli anni ’90 e tratta dal ciclo di romanzo di Armistead Maupin, in cui interpretava l’amatissima Anna Madrigal.