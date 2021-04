È morta Helen McCrory, la Narcissa Malfoy di ‘Harry Potter’

È morta a soli 52 anni Helen McCrory, attrice inglese nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Narcissa Malfoy, la madre di Draco, nella saga di Harry Potter; e, più di recente, per aver vestito i panni di Polly Gray nella serie cult Peaky Blinders.

È stato il marito Damian Lewis, noto per i suoi ruoli in Homeland e Billions, a dare il tragico e commovente annuncio: «È con il cuore a pezzi che annuncio che, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, quella bellissima e fortissima donna di nome Helen McCrory è morta in pace nella sua casa, circondata dall’onda d’amore dei suoi amici e della sua famiglia. È morta così come è vissuta, senza paura. L’amiamo e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ha davvero brillato. Ora vai, piccolina, e grazie».

Nata nel 1968 a Paddington, era un volto amatissimo del cinema e del teatro inglesi. Tra i suoi ruoli più celebri anche quello di Cherie Blair, moglie del premier Tony, in The Queen – La regina di Stephen Frears. Ma è apparsa anche in Intervista col vampiro di Neil Jordan, Hugo Cabret di Martin Scorsese e Skyfall di Sam Mendes. Tra i suoi ultimi lavori, la serie MotherFatherSon, accanto a Richard Gere.

Ecco il commovente tweet di Damian Lewis: