È morta Diana Rigg, la Olenna Tyrell di ‘Game of Thrones’

Come riporta Variety, l’attrice Diana Rigg, nota per aver interpretato Lady Olenna Tyrell in Game of Thrones, è morta a 82 anni nella sua casa in Inghilterra.

Rigg era una figura leggendaria nell’industria britannica dell’intrattenimento e aveva lavorato per teatro, televisione e cinema. Aver avuto un ruolo nella più importante serie tv dell’ultimo decennio era stato il coronamento perfetto per la sua carriera: in Game of Thrones era stata Olenna Tyrell, nota anche come la Regina di Spine, comparendo dalla terza stagione nel 2013. Per il suo ruolo nella serie era stata nominata agli Emmy nel 2013, 2014 e 2015.

Nata in Inghilterra e crescita in India, aveva studiato alla Royal Academy of Dramatic Art negli anni ’50. Nel corso della sua carriera aveva recitato in diversi film di successo, tra cui il film di James Bond Agente 007 – Al servizio segreto di sua maestà nel 1969.