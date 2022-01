È morta Betty White, stava per compiere 100 anni

È morta Betty White, la più amata “nonna d’America”. Aveva 99 anni, ne avrebbe compiuti 100 il prossimo 17 gennaio, e già ci si chiedeva come avrebbe festeggiato.

Star della tv americana fin dagli anni ’40, ha vinto 7 Emmy nel corso della sua lunghissima carriera. Tra i suoi ruoli più famosi quello di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore e di Rose Nylund in Cuori senza età, aka il mitico The Golden Girls.

Ma, oltre che amatissima “granny” della tv, negli anni è diventata un’icona popolare amatissima, simbolo di un’America insieme tradizionale ma capace di prendersi in giro.

Dagli anni ’80, ha preso a serie e soap di successo come The Carol Burnett Show, Santa Barbara, Boston Legal, Beautiful, Ally McBeal, Ugly Betty, My Name is Earl, Community e, più di recente, Cleveland, nella parte di Elka Ostrovsky.

Tra i suoi film al cinema, Pioggia infernale (1998), Storia di noi due (1999), Ricatto d’amore (2009) e Ancora tu! (2010).

Nel 2010 è stata premiata con il Life Achievement Award dallo Screen Actors Guild, per la sua lunga carriera nella televisione americana.

Ha due stelle (!) sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 2012, all’età di 90 anni, ha ricevuto il suo primo Grammy Award.