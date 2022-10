È morta Angela Lansbury: la ‘signora in giallo’ aveva 96 anni

A dare l’annuncio la famiglia, con un comunicato stampa: «I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno». Si è spenta così la vita di Angela Lansbury, attrice con una carriera durata più di settant’anni e in cui c’è stato anche un Oscar alla carriera, nel 2014.



Famosissima per il suo ruolo in Murder, She Wrote (in italiano La signora in giallo), durante gli anni di attività ha preso parte a decine di film e telefilm. Tra le sue ultime apparizioni quella in Il ritorno di Mary Poppins, del 2018.