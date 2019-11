Anche se l’annuncio sarebbe stato perfetto per la notte di Halloween, circola da oggi la news che un nuovo film della saga Scream è in lavorazione. Secondo il sito Bloody Disgusting infatti, Ghostface tornerà a uccidere molto presto. Per ora non si sa ancora se sarà un reboot o un sequel della serie iniziata con Neve Campbell.

I primi quattro film (1996, 1997, 2000 e 2001) erano stati diretti da Wes Craven. Nel 2015 MTV aveva creato una serie spin-off andata avanti per tre stagioni.