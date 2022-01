È davvero lei la nuova fiamma di Brad Pitt?

Brad Pitt ha una nuova fiamma? Così pare, almeno stando a sentire il solito Sun. Che però, si sa, bisogna sempre prendere con le pinze.

Tuttavia ci sarebbero prove provate (pardon) del fatto che la persona in questione stia effettivamente uscendo con il divo hollywoodiano.

In realtà è stata per prima la testata di gossip Deux Moi a fare il nome di colei che starebbe “segretamente frequentando” Brad, e poi il Sun ha avvalorato l’ipotesi.

Vabbè, ok: fuori il nome. Si tratterebbe di Lykke Li, la cantautrice svedese nota per hit come I Follow Rivers e Deep End e apparsa anche al cinema in Song to Song di Terrence Malick (2017).

«Hanno cenato insieme», sostiene il tabloid inglese, che avrebbe scovato la neo-coppia al ristorante italiano Mother Wolf, aperto di recente a LA.

Una fonte anonima ha dichiarato sempre al Sun: «Finora Brad e Lykke sono stati bravi a non farsi beccare perché sono vicini di casa». Lykke – che ha un figlio di 6 anni, Dion, nato dalla relazione con il produttore Jeff Bhasker – vive infatti a pochi isolati da casa Pitt.

Brad è ancora nel pieno del tumultuoso divorzio da Angelina Jolie, che invece starebbe frequentando – o avrebbe frequentato – The Weeknd.

L’affaire non è mai stato confermato, ma la canzone Here We Go… Again, contenuta nell’ultimo album del cantante, secondo molti sarebbe la prova schiacciante della relazione. Il verso “incriminato”? «And my new girl, she a movie star».