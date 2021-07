‘Dune’, guarda il trailer del reboot con Timothée Chalamet e Zendaya

Timothée Chalamet e Zendaya, ma anche Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem e Charlotte Rampling, tra gli altri. È il supercast del nuovo adattamento di Dune, reboot del cult di David Lynch del 1984, firmato da Denis Villeneuve.



Tratto dal romanzo di Frank Herbert, il film è il nuovo, attesissimo progetto sci-fi del regista dopo il successo di Arrival e il mezzo-flop di Blade Runner 2049, che riprendeva atmosfere e personaggi di un altro cult anni ’80.



Dune narra la storia di Paul Atreides (Chalamet), un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente.



Il film sarà presentato Fuori Concorso venerdì 3 settembre, in prima mondiale, alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, e arriverà al cinema in Italia dal 16 settembre.