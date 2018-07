Downton Abbey diventa un film: in estate il primo ciak 

Dopo 52 episodi e 15 Emmy Award, Downton Abbey diventa un film per il cinema, intitolato Downton. Scritto da Julian Fellowes – autore della serie e premio Oscar per Gosford Park – e diretto da Brian Percival, il film arriverà nelle sale il prossimo anno. Nel cast tutti i protagonisti dello show: Maggie Smith, Michelle Dockery e Hugh Bonneville.

Nonostante il tono del racconto – e la qualità della messa in scena – fossero già al livello di tutte le grandi produzioni hollywoodiane, la notizia del film è una bella sorpresa per i fan: sono passati tre anni dal finale dello show, e lo stesso Fellowes non sembrava interessato a continuare. «L’avventura di Downton è stata bellissima per tutti», aveva detto prima di mettersi al lavoro su uno show per NBC. Ha cambiato idea, e ora la storia della famiglia Crawley continuerà sul grande schermo.