Dopo ‘The Undoing’, Nicole Kidman farà questo film. E Debra Messing vuole rubarle il ruolo

Dopo il successo di The Undoing – e prima di una nuova serie, Nine Perfect Strangers, da lei anche prodotta – Nicole Kidman avrebbe strappato uno dei ruoli più ambiti a Hollywood negli ultimi anni. Ovvero la parte di Lucille Ball, storica e amatissima comedian americana che, fino a qualche tempo fa, sembrava destinata a Cate Blanchett.

Invece, dovrebbe essere la diva premio Oscar per The Hours a interpretare il biopic Being the Ricardos diretto da Aaron Sorkin, statuetta per la sceneggiatura di The Social Network e di recente regista del film Il processo ai Chicago 7, che punta agli Academy Award del 2021. La storia verterà attorno al set della sitcom I Love Lucy, il più grande successo televisivo di Ball negli anni ’50, e alla relazione tra lei e il collega Desi Arnaz (Javier Bardem). Nel corso di una settimana critica, potrebbero andare in fumo le loro carriere e il loro matrimonio.

Ma ora si mette in mezzo un’altra attrice. Che, ironicamente, arriva a reclamare la parte di Lucille. Kidman non avrebbe ancora firmato il contratto, ed ecco che Debra Messing, nota per essere stata la Grace di Will & Grace, scrive su Twitter:«Oh no, sono disponibile!», in risposta al commento di un utente «Forse Debra Messing non era disponibile». Vista anche l’impressionante somiglianza con l’originale, Messing aveva fatto un’imitazione pressoché perfetta di Ball in uno degli episodi dell’ultima stagione di Will & Grace. E i fan sui social ora scrivono che il ruolo dovrebbe essere suo. Eva contro Eva, reloaded.