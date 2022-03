Dopo la tragedia sul set di ‘Rust’, Alec Baldwin sta girando due film in Italia

Dopo la tragica e involontaria sparatoria sul set di Rust, che è costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, Alec Baldwin, che durante le riprese di quel western impugnava una pistola erroneamente carica, ha firmato per due nuovi progetti cinematografici. Le cui riprese sono in corso in Italia.

Si tratta di Kid Santa e Billie’s Magic World, due family comedy natalizie che mischieranno live-action e animazione. Prodotti da Minerva Pictures in collaborazione con la ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment) di Lady Monika Bacardi e Andrea Iervolino, saranno entrambi diretti dal regista Francesco Cinquemani, che aveva già collaborato con Baldwin per il film sci-fi del 2015 Andron.

Per la prima volta, Alec Baldwin dividerà il set con il fratello William, anch’egli attore. Le riprese si stanno già svolgendo a Roma. Nel cast è presente anche Elva Trill, prossimamente anche tra i volti di Jurassic World – Il dominio.

La vicenda che ha coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust è attualmente al vaglio degli inquirenti. La famiglia di Halyna Hutchins ha intentato una causa contro l’attore per morte accidentale, a cui Baldwin e i suoi legali hanno risposto dichiarando: «Il cuore di tutti noi e i nostri pensieri sono con la famiglia Hutchins, che deve affrontare questa indicibile tragedia. Continueremo a collaborare con le autorità per dimostrare come l’arma sia arrivata carica sul set».