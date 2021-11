‘Don’t Look Up’: guardate SUBITO il trailer finale del film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

È online il trailer finale di Don’t Look Up, la comedy “astronomica” di Adam McKay (La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra al cinema, Succession in tv) prodotto da Netflix.

Protagonisti i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, per la prima volta insieme nei panni di una coppia di astronomi che cerca di sventare la minaccia di un meteorite che sta per abbattersi sulla Terra.

Accanto a loro un cast all-star: da Meryl Streep (alias il Presidente degli Stati Uniti) a Cate Blanchett (una conduttrice tv), e poi Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Rob Morgan e molti altri.

Il film sarà disponibile su Netflix a Natale.

Ecco il trailer finale di Don’t Look Up: