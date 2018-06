È in arrivo il nuovissimo videogame di "Futurama", ma la vera notizia è che nella produzione è stato coinvolto nientepopodimeno che Matt Groening. Dato che noi lo immaginavamo tranquillo a godersi le laute royalty dei Simpson, ne abbiamo approfittato per indagare un po' più a fondo nella sua vita

Susan Sarandon arrestata durante una protesta anti-Trump

L'attrice, insieme ad altre 574 donne, ha partecipato a un sit- in contro la politica di immigrazione a tolleranza zero di The Donald.