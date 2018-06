DiCaprio ha condiviso la prima immagine ufficiale del nuovo film di Tarantino

Dopo tutte le notizie sulla composizione del cast e l’inizio delle riprese, arriva la prima immagine ufficiale di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo, attesissimo film di Quentin Tarantino.

First look. #OnceUponATimeInHollywood A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Jun 27, 2018 at 6:00am PDT

L’ha condivisa Leonardo DiCaprio dal suo account Instagram e ritrae l’attore insieme a Brad Pitt con i costumi di scena: il nono film del regista cult infatti è ambientato nell’estate del 1969 a Los Angeles, prima che fossero commessi gli omicidi Manson.

DiCaprio interpreta Rick Dalton, ex star di una serie televisiva western che lotta per rimanere a galla in un sistema che non riconosce più, mentre Brad Pitt impersona il suo storico stunt man Cliff Booth (è la prima volta che i due lavorano insieme). Ma Rick ha una vicina di casa molto famosa: Sharon Tate (Margot Robbie). Nei panni di Marvin Shwarz, l’agente del personaggio di DiCaprio, ci sarà invece Al Pacino.

Nel super cast sono stati confermati anche Burt Reynolds, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant e Zoe Bell, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson e Nicholas Hammond.

Il film uscirà in tutto il mondo il 9 agosto 2019, esattamente 50 anni dopo il massacro di Bel-Air.