David Lynch sulla guerra in Ucraina: «Putin, tutta questa morte ti si ritorcerà contro»

Mentre in Ucraina l’asticella della tensione si sta alzando sempre di più, con Kiev che ha resistito per un’intera notte agli attacchi dell’esercito russo, David Lynch ha deciso di prendere posizione.

È successo durante l’ultima puntata di “Weather Report” – la rubrica che tiene sul suo canale YouTube – in cui il regista di Velluto Blu ha criticato fortemente l’intervento russo e l’operato del presidente Vladimir Putin.

«Signor Putin, come esseri umani siamo responsabili per come scegliamo di trattare i nostri simili», ha detto, aggiungendo che «C’è una legge della natura, una legge severa e veloce per la quale non ci sono scappatoie né scampo, e questa legge dice che “ciò che semini raccoglierai”. E in questo momento, signor Putin, stai seminando morte e distruzione. Dipende tutto da te. Gli ucraini non hanno attaccato il tuo paese. Sei entrato e hai attaccato il loro. E questa morte e questa distruzione, prima o poi, torneranno a trovarti».

Lynch ha poi concluso con un messaggio pacifista, rivolgendosi direttamente al numero uno del Cremlino: «Il mio consiglio per te: è salva te stesso, salva gli ucraini, salva questo mondo. Inizia ad andare d’accordo con i tuoi vicini. Inizia a costruire amicizie. Siamo una famiglia mondiale. Non c’è più spazio per questo tipo di assurdità. Ferma questo attacco. Lavoriamo insieme in modo che tutti i paesi di questo mondo possano risorgere in pace e andare d’accordo gli uni con gli altri. Risolviamo i problemi che abbiamo insieme».