David Lynch pubblicherà su YouTube il cortometraggio ‘Fire (Pozar)’

Fire (Pozar), il cortometraggio scritto, diretto e animato da David Lynch nel 2015, arriverà oggi su YouTube, per la prima volta in digitale. Ad annunciarlo è lo stesso regista che, tra una previsione del tempo e l’altra, ne ha parlato su Twitter.

Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents FIRE (POZAR) on Wednesday, May 20th at 10 A.M. PDT. https://t.co/EHFQwb2wNv — David Lynch (@DAVID_LYNCH) May 18, 2020

Realizzato in collaborazione con Marek Zebrowski, il film era una “collaborazione a scatola chiusa”. Come ha detto Lynch qualche tempo fa, l’idea era che «io non avrei dovuto dire nulla sulle mie intenzioni, e Marek avrebbe dovuto dare una interpretazione a quello che vedeva. È stato un esperimento di grande successo, e amo le musiche che Marek ha scritto per il Penderecki String Quartet». Il corto verrà pubblicato alle 19.