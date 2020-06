David Lynch ha condiviso un’altra chicca su YouTube

David Lynch ha condiviso sul suo canale YouTube il primo episodio di Rabbits, la web-serie da lui girata nel 2002 poi “integrata”, quattro anni più tardi, nell’incompreso Inland Empire. Il primo mini-film, lungo 15 minuti, è l’ultimo dei “regali” che ci ha fatto il regista di Twin Peaks durante questa pandemia, dopo l’appuntamento quotidiano con la serie What Is David Working on Today?, le sue mitiche previsioni del tempo e il corto d’animazione Fire (Pozar), caricato sulla piattaforma la settimana scorsa.

Rabbits, il cui set è stato interamente ricostruito nel giardino losangelino di Lynch, vede protagonisti Naomi Watts, Laura Elena Harring e Scott Coffrey, già tutti presenti l’anno precedente nel capolavoro Mulholland Drive e qui nei panni di conigli-umani che conversano in un salotto con arredi d’antan. La colonna sonora è affidata al fedele collaboratore Angelo Badalamenti.

Nel pieno dell’emergenza Covid, David Lynch ha dichiarato che secondo lui da questa pandemia usciremo «più gentili e spirituali». Aggiungendo: «Questa crisi ci unirà in un modo ancora più forte e più bello».