David Lynch fa le previsioni del tempo su YouTube

Oltre a meditare, bere troppo caffè e costruire lampade, David Lynch sta passando questo periodo in isolamento osservando quello che succede fuori dalla finestra e registrando video di previsioni del tempo che pubblica sul suo nuovo canale YouTube, il “David Lynch Theater”. Sono tutte clip di una trentina di secondi in cui il regista, seduto in un angolo del suo studio accanto a un telefono a muro, descrive il meteo di Los Angeles: “È una bellissima mattinata di sole, cielo terso, una o due nuvole”, oppure “Un po’ nuvoloso, un po’ di nebbia, passate una buona giornata”.

Il format non è una novità per i fan del regista: tra il 2005 e il 2010 Lynch aveva già registrato le sue previsioni del tempo, e la “nuova edizione” è girata nello stesso studio di dieci anni fa. Vedremo se anche questa volta l’idea avrà una svolta inquietante.