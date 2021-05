David di Donatello 2021: ‘Volevo nascondermi’ con Elio Germano sbanca

Ai David di Donatello 2021 è Volevo nascondermi il film pigliatutto. 7 premi tra cui miglior film, miglior regia (Giorgio Diritti) e miglior attore protagonista (Elio Germano, già Orso d’argento a Berlino 2020). A bocca asciutta – a parte la statuetta per il miglior montaggio – il nostro preferito: Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo, vero colpo di fulmine dell’annata pandemica. E anche Hammamet di Gianni Amelio, tra i titoli più candidati, non sbanca.

Poche le sorprese durante la serata: la migliore attrice protagonista è Sophia Loren, alla settima vittoria con La vita davanti a sé, e i migliori non protagonisti Fabrizio Bentivoglio e Matilda De Angelis, entrambi per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. E, come da pronostici, il premio per il miglior regista esordiente è andato a Pietro Castellitto per I predatori, e quello per la miglior sceneggiatura originale al compianto Mattia Torre per Figli.

Il vero colpo di mano è quello di Checco Zalone, che con Immigrato “ruba” il David per la miglior canzone originale dato per sicuro a Laura Pausini con Io sì (Seen). La miglior colonna sonora è invece quella composta da Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Downtown Boys per Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, che vince anche per i migliori costumi e il miglior produttore.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

Favolacce di Fabio e Damiamo D’Innocenzo

Hammamet di Gianni Amelio

Le sorelle Macaluso di Emma Dante

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Miglior regia

Fabio e Damiano D’Innocenzo per Favolacce

Gianni Amelio per Hammamet

Emma Dante per Le sorelle Macaluso

Susanna Nicchiarelli per Miss Marx

Giorgio Diritti per Volevo nascondermi

Miglior attore

Kim Rossi Stuart per Cosa sarà

Valerio Mastandrea per Figli

Pierfrancesco Favino per Hammamet

Renato Pozzetto per Lei mi parla ancora

Elio Germano per Volevo nascondermi

Miglior attrice

Vittoria Puccini per 18 regali

Paola Cortellesi per Figli

Micaela Ramazzotti per Gli anni più belli

Sophia Loren per La vita davanti a sé

Alba Rohrwacher per Lacci

Miglior attore non protagonista

Gabriel Montesi per Favolacce

Lino Musella per Favolacce

Giuseppe Cederna per Hammamet

Fabrizio Bentivoglio per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Silvio Orlando per Lacci

Miglior attrice non protagonista

Benedetta Porcaroli per 18 regali

Barbara Chichiarelli per Favolacce

Claudia Gerini per Hammamet

Matilda De Angelis per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Alba Rohrwacher per Magari

Miglior sceneggiatura

Francesco Bruni in collaborazione con Kim Rossi Stuart per Cosa sarà

Fabio e Damiano D’Innocenzo per Favolacce

Mattia Torre per Figli

Pietro Castellitto per I predatori

Giorgio Diritti, Tania Pedroni, Fredo Valla per Volevo nascondermi

Miglior sceneggiatura non originale

Salvatore Mereu per Assandira

Francesco Piccolo, Domenico Starnone, Daniele Luchetti per Lacci

Stefano Mordini, Francesca Marciano, Luca Infascelli per Lasciami andare

Pupi Avati, Tommaso Avati per Lei mi parla ancora

Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello per Lontano lontano

Miglior produttore

Favolacce (Agostino Saccà e Giuseppe Saccà per Pepito Produzioni con Rai Cinema, con AMKA Films Productions, con Vision Distribution, con QMI)

I predatori (Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango con Rai Cinema)

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose (Matteo Rovere)

Miss Marx (Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film con Rai Cinema, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per Tarantula Belgique)

Volevo nascondermi (Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, con Rai Cinema)

Miglior regista esordiente

Pietro Castellitto per I predatori

Ginevra Elkann per Magari

Mauro Mancini per Non odiare

Alice Filippi per Sul più bello

Luca Medici per Tolo Tolo

Miglior autore della fotografia

Paolo Carnera per Favolacce

Luan Amelio Ujkaj per Hammamet

Gherardo Gossi per Le sorelle Macaluso

Crystel Fournier per Miss Marx

Michele D’Attanasio per Padrenostro

Matteo Cocco per Volevo nascondermi

Miglior montaggio

Esmeralda Calabria per Favolacce

Giogiò Franchini per Figli

Simona Paggi per Hammamet

Gianni Vezzosi per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Paolo Cottignola, Giorgio Diritti per Volevo nascondermi

Miglior compositore

Nicola Piovani per Hammamet

Niccolò Contessa per I predatori

Michele Braga per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, Downtown Boys per Miss Marx

Pivio & Aldo De Scalzi per Non odiare

Marco Biscarini, Daniele Furlati per Volevo nascondermi

Miglior canzone originale

Gli anni più belli da Gli anni più belli (Musica, testi e interpretazione di: Claudio Baglioni)

Io sì (Seen) da La vita davanti a sé (Musica di: Diane Warren, testi di: Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi, interpretata da: Laura Pausini)

Miles Away da Non odiare (Musica di: Pivio & Aldo De Scalzi, testi di: Ginevra Nervi, interpretata da: Ginevra)

Immigrato da Tolo Tolo (Musica e testi di: Luca Medici, Antonio Iammarino, interpretata da: Luca Medici)

Invisible da Volevo nascondermi (Musica e testi di: Marco Biscarini, interpretata da: La Tarma)

Miglior scenografia

Emita Frigato, Paola Peraro, Paolo Bonfini – Erika Aversa per Favolacce

Giancarlo Basili – Andrea Castorina per Hammamet

Tonino Zera – Maria Grazia Schirripa per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Alessandro Vannucci, Igor Gabirle – Fiorella Cicoli per Miss Marx

Ludovica Ferrario, Alessandra Mura – Paola Zamagni per Volevo nascondermi

Migliori costumi

Maurizio Millenotti per Hammamet

Nicoletta Taranta per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Vanessa Sannino per Le sorelle Macaluso

Massimo Cantini Parrini per Miss Marx

Ursula Patzak per Volevo nascondermi

Miglior trucco

Luigi Ciminelli – Andrea Leanza, Federica Castelli (prostetico o special make-up) per Hammamet

Luigi Rocchetti per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Valentina Iannuccilli per Le sorelle Macaluso

Diego Prestopino per Miss Marx

Giuseppe Desiato – Lorenzo Tamburini (prostetico o special make-up) per Volevo nascondermi

Migliori acconciature

Daniele Fiori per Favolacce

Massimiliano Duranti per Hammamet

Aldina Governatori per Le sorelle Macaluso

Domingo Santoro per Miss Marx

Aldo Signoretti per Volevo nascondermi

Miglior suono

Favolacce (Presa diretta: Marc Thill, microfonista: Edgar Iacolenna, montaggio: Fabio Pagotto, creazione suoni: Simone Chiossi, mix: Maxence Ciekawy)

Hammamet (Presa diretta: Emanuele Cicconi, microfonista: Andrea Colaiacomo, montaggio: Domenico Granata, creazione suoni: Alessandro Giacco, mix: Alberto Bernardi)

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose (Presa diretta: Claudio Bagni, microfonista: Luigi Melchionda, montaggio e creazione suoni: Mirko Perri, mix: Paolo Segat)

Miss Marx (Presa diretta: Adriano Di Lorenzo, microfonista: Pierpaolo Merafino, montaggio: Marc Bastien, creazione suoni: Pierre Greco, mix: Franco Piscopo)

Volevo nascondermi (Presa diretta: Carlo Missidenti, microfonista: Filippo Toso, montaggio: Luca Leprotti, areazione suoni: Marco Biscarini, mix: Francesco Tumminello)

Migliori effetti visivi

Luca Saviotti per Hammamet

Stefano Leoni, Elisabetta Rocca per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Massimiliano Battista per Miss Marx

Lorenzo Ceccotti, Renaud Quilichini per The Book of Vision

Rodolfo Migliari per Volevo nascondermi

Miglior documentario

Faith di Valentina Pedicini

Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

Notturno di Gianfranco Rosi

Puntasacra di Francesca Mazzoleni

The Rossellinis di Alessandro Rossellini

Miglior film straniero

1917 di Sam Mendes

I miserabili di Ladj Ly

Jojo Rabbit di Taika Waititi

Richard Jewell di Clint Eastwood

Sorry We Missed You di Ken Loach

David giovani

18 regali di Francesco Amato

Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo

Gli anni più belli di Gabriele Muccino

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia

Tolo Tolo di Luca Medici

Il David di Donatello 2021 al miglior cortometraggio è stato assegnato a: Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi