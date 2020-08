David Byrne, guarda il trailer di ‘American Utopia’ diretto da Spike Lee

David Byrne tira fuori la testa da un sipario di metallo, poi insieme alla band suona una cover di Hell You Talmbout, il pezzo di Janelle Monáe sulle violenze della polizia contro i neri. È una delle scene del trailer di David Byrne’s American Utopia, il film dedicato allo spettacolo Broadway dell’ex Talking Heads.

Diretto da Spike Lee, il film debutterà su HBO Max il prossimo ottobre, e il mese successivo verrà presentato al Toronto International Film Festival. La clip contiene anche un monologo di Byrne sulla natura della speranza: «Nonostante tutto quello che è successo e continua a succedere, c’è ancora una possibilità», spiega. «James Baldwin ha detto: “Credo ancora che in questo paese possiamo fare qualcosa che non ha ancora fatto nessuno».

American Utopia è andato in scena a Broadway da ottobre 2019 a febbraio di quest’anno. Nello spettacolo Byrne parla con il pubblico delle condizioni dell’America e suona i brani di tutta la sua carriera, dagli esordi con i Talking Heads fino all’ultimo album solista che dà titolo allo spettacolo. Uno degli aspetti più affascinati della messa in scena è la libertà di movimento dei musicisti. Anche le percussioni erano tutte portatili, così nessuno degli artisti era costretto in una posizione fissa. «Ho pensato: se posso permettermelo, libererò le batterie», ha detto Byrne. «Ci saranno più musicisti ovviamente… ma mi piace l’idea che tutto il gruppo di musicisti possa muoversi, mettersi in posizioni diverse e cose del genere. Mi dà grandi sensazioni».