Dave Franco sarà Vanilla Ice nel biopic ‘To The Extreme’

È ufficiale: sarà Dave Franco a interpretare il rapper Vanilla Ice nel biopic di prossima lavorazione.

A rivelarlo è stato l’attore in una intervista rilasciata a Insider. Il film si chiamerà To The Extreme come l’album di debutto del rapper del 1990.

Franco ha detto che il tono del film sarà simile a The Disaster Artist, diretto dal fratello James e basato sull’ormai cult The Room di Tommy Wiseau. «Sto sentendo spesso Rob (Vanilla Ice). È un ragazzo intelligente, dolce, ed è stato di grande aiuto per darci preziosi dettagli che il pubblico non conosceva». Il film è stato scritto da Chris Goodwin e Phillip Van e racconterà la storia dell’artista da quando vendeva macchine a Dallas al primo successo con Ice Ice Baby, fino ai problemi con la fama e con la giustizia.

La pellicola è ancora in pre produzione a causa della pandemia da coronavirus.