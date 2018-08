Danny Boyle non dirigerà più ‘Bond 25’

Danny Boyle non dirigerà Bond 25.

Il regista premio Oscar per The Millionaire era stato ufficialmente confermato alla guida del nuovo film del franchise all’inizio di quest’anno.

In un post sulla pagina ufficiale di Twitter è stato reso noto che non sarebbe più stato coinvolto nel progetto. “Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig hanno annunciato che, a causa di differenze creative, Danny Boyle ha deciso di non dirigere più Bond 25“.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) 21 agosto 2018

Il film dovrebbe essere rilasciato il 25 ottobre 2019 nel Regno Unito e l’8 novembre negli USA. Craig dovrebbe interpretare 007 per l’ultima volta in Bond 25, anche se è stato suggerito all’inizio di quest’anno che potrebbe apparire anche nel 26esimo capitolo.

La speculazione su chi potesse sostituire Craig nel ruolo di Bond è partita da tempo, con rumors che ultimamente parlano in particolare di Idris Elba. L’attore ha suscitato ulteriori discussioni all’inizio di questo mese quando ha pubblicato una foto modificata di se stesso con la didascalia: “Il mio nome è Elba, Idris Elba” – un gioco sul famigerato slogan di Bond.