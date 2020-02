Dakota Johnson debutta alla regia con un videoclip dei Coldplay

Dakota Johnson diventa regista. Non con un corto o un lungometraggio: il suo debutto avviene con il videoclip di Cry Cry Cry, l’ultimo singolo dei Coldplay. L’attrice di Suspiria e della saga Cinquanta sfumature di grigio è fidanzata dalla fine del 2017 con il frontman della band inglese, Chris Martin.

Dakota ha collaborato con la regista Cory Bailey per le riprese del videoclip, ambientato nella Rivoli Ballroom di Londra, una delle ultime sale da ballo anni ’50 rimaste praticamente intatte. Questo luogo, che rispecchia perfettamente lo spirito “vintage” del brano dei Coldplay, è già stato usato in passato per i videoclip di nomi come Florence and the Machine, White Stripes e Kings of Leon, oltre che come set del film Legend con Tom Hardy nel 2015. Ecco il video.

Il prossimo titolo in cui vedremo Johnson come attrice è In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon con Shia LaBeouf, nelle sale dal 19 marzo. È inoltre appena stato annunciato che sarà protagonista, insieme a Olivia Colman, dell’adattamento del romanzo di Elena Ferrante La figlia oscura, che segna l’esordio dietro la macchina da presa di un’altra collega illustre: Maggie Gyllenhaal.