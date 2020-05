‘Da 5 Bloods’, guarda il trailer del nuovo film di Spike Lee

Spike Lee volge lo sguardo al Vietnam nel suo prossimo film Da 5 Bloods, su Netflix dal 12 giugno. E il primo trailer non delude: con in sottofondo il pezzo simbolo dei Chamber Brothers, Time Has Come Today (1967), la clip unisce filmati d’archivio della guerra con due storie parallele riguardanti un gruppo di veterani.

I quattro veterani afroamericani, interpretati da Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis e Isiah Whitlock, Jr., sono tornati in Vietnam ai giorni nostri per cercare i resti del loro caposquadra caduto nel conflitto, interpretato da Chadwick Boseman nei flashback. Ma non è tutto: da qualche parte nella giungla si trova un tesoro che hanno sepolto 50 anni fa. Alla disperata ricerca dell’oro, i quattro, a cui da si unisce il figlio di uno di loro (Jonathan Majors), combattono le forze dell’uomo e della natura – mentre affrontano le devastazioni durature dell’immoralità della guerra del Vietnam.

Nel cast di Da 5 Bloods ci sono anche Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Johnny Trí Nguyễn, Van Veronica Ngo e Jean Reno. Lee ha diretto, scritto e prodotto il film, mentre Danny Bilson, Paul DeMeo e Kevin Willmott sono ereditato come co-sceneggiatori per Danny Bilson, Paul DeMeo e Kevin Willmott e Lloyd Levin, Beatriz Levin e Jon Kilik per la produzione.