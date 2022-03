‘Cyrano’, guarda in anteprima la featurette del film con le musiche dei National

Quella che coinvolge Cyrano, Rossana e Cristiano è una storia molto amata, probabilmente uno dei primi triangoli amorosi mai raccontati. Che, nella trasposizione cinematografia di Joe Wright diventa un musical starring Peter Dinklage, star di Game of Thrones proprio nei panni di Bergerac.



Il regista ha visto l’adattamento by Erica Schimdt, moglie di Dinklage, del celebre testo teatrale di fine ‘800 di Edmond Rostand, e ha deciso di farne un film, in cui Haley Bennett interpreta Rossana e Kelvin Harrison Jr. Cristiano.



«Per questi personaggi l’amore è una tortura», spiega Dinklage in questa featurette esclusiva. «E ha molto in comune con quello che viviamo oggi, perché quella che sperimentano non è la realtà. Cyrano crea un falso profilo di se stesso. La pièce originale era piena di monologhi lunghissimi, e se quei monologhi fossero diventati canzoni?». Così la colonna sonora, che è il cuore pulsante del film, è stata composta dai National, con brani come Write Me a Love Song.



I costumi sono dell’italianissimo Massimo Cantini Parrini, che per il suo lavoro nel film si è aggiudicato la sua seconda nomination ai prossimi Oscar dopo quella lo scorso anno per Pinocchio di Matteo Garrone.

«Spero che il pubblico tragga dal film un rinnovato senso di amore e di bellezza, ma anche il proposito di dire quello che prova a coloro che ama», conclude Wright.



Cyrano arriva al cinema dal 3 marzo.