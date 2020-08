Cuba Gooding Jr. è stato accusato di stupro

Secondo Variety, martedì è stata intentata una nuova causa civile contro Cuba Gooding Jr., che è stato accusato di aver violentato una donna due volte nel 2013. L’attore, premio Oscar come non protagonista nel 1997 per Jerry Maguire, è in attesa di processo dal 2019 per accuse precedenti di molestie e abusi sessuali di terzo grado.

Nella nuova causa una donna anonima afferma che è avvenuto tutto in una stanza del Mercer Hotel a New York, dopo che lei e Gooding si erano incontrati in una lounge a Greenwich Village. L’attore ha invitato la donna e la sua amica a bere qualcosa in hotel, ma prima ha scortato l’accusatrice fino alla propria stanza in modo da potersi cambiare, secondo il racconto.

Mentre Gooding si spogliava, la donna avrebbe cercato di lasciare la stanza per poter incontrare la sua amica, ma l’attore presumibilmente le ha impedito di andarsene e l’ha violentata due volte nonostante lei gli chiedesse di smetterla.

Mark Jay Heller, l’avvocato di Gooding, ha negato le accuse contro il suo cliente. “Non abbiamo mai ricevuto la denuncia, ma le accuse sono completamente false”, ha detto a Variety. “Le affermazioni della denuncia secondo cui il mio cliente avrebbe agito in modo inappropriato sono inappropriate e assolutamente non veritiere.”

La donna ha citato in giudizio Gooding per aver violato la legge sulla protezione delle vittime della violenza di genere di New York. L’attore inoltre è in attesa di processo per precedenti accuse di palpeggiamento presentate nel 2019: deve affrontare sei capi di imputazione per molestie e abusi sessuali dopo essere stato accusato di aver toccato tre diverse donne in vari locali notturni di New York. Gooding si è dichiarato non colpevole delle accuse del 2019.

