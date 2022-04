Cosa ha detto Johnny Depp nella sua ultima testimonianza al processo contro Amber Heard

Nel suo ultimo giorno sul banco dei testimoni nel processo per diffamazione da 50 milioni di dollari contro l’ex moglie Amber Heard (qui le puntate precedenti), Johnny Depp ha detto alla corte: «L’unica persona di cui abbia mai abusato in vita mia sono io».



Dopo una pausa di tre giorni, le sette persone della giuria hanno ascoltato una serie di registrazioni audio – spesso caotiche e difficili da decifrare – che includevano una previsione di Depp secondo cui Heard «avrebbe sbattuto forte contro il muro», una frase che è apparsa anche in un sms scritto dall’attore e presentato durante il processo.

«Ha sentito la signora Heard dire: “Lasciami andare”, giusto?», ha chiesto a Depp l’avvocato Ben Rottenborn.

«No, ho sentito urlare e dire: “Ci sentiamo dopo, ci sentiamo dopo”», ha risposto l’attore.



In un altro momento, Depp ha detto che Heard ha fatto dichiarazioni «assolutamente esagerate».

Nel corso del processo, che è arrivato a circa un terzo delle sei settimane previste, Depp sembrava scosso soprattutto nella prima ora, cioè quando Rottenborn gli leggeva a ripetizione messaggi di testo che dipingevano l’immagine di una star del cinema che abusava di droghe e alcol ed era assetata di vendetta. Un sms scritto da Depp recitava: “Vuole essere umiliata. Lo capirà. … Non avrò pietà, paura e nemmeno un briciolo di emozione o quello che una volta pensavo fosse amore per questa arrampicatrice inutile e da soldi… Posso solo sperare che il karma faccia effetto e le tolga il dono del respiro… Scusa amico… Ma ORA non mi fermerò davanti a nulla!!!…”.



Ma il divo di Pirati dei Caraibi poi si è ripreso, respingendo il fuoco di domande di Rottenborn. «[L’unica persona che ha avuto] problemi con il mio vizio del bere nella mia vita sono stato io», ha spiegato Depp. «L’unica persona di cui ho abusato in vita mia sono io».

La testimonianza di Depp ha segnato il suo quarto e ultimo giorno sul banco dei testimoni in un processo avvincente incentrato su un editoriale del Washington Post del dicembre 2018, in cui Heard affermava di essere una sopravvissuta alla violenza domestica. Quell’editoriale ha spinto Depp a citare in giudizio l’ex moglie per diffamazione in Virginia, lamentando un danno irreparabile alla sua carriera. Nel tentativo di dipingere un quadro di un Depp lavorativamente già in caduta libera prima dell’editoriale, Rottenborn ha letto una serie di titoli che ritraevano l’attore come fuori controllo, tra cui The Trouble With Johnny Depp di Rolling Stone. «Dovresti leggere l’ultimo», Depp ha scherzato sull’articolo, che lo segue per 72 ore a Londra, attirando risate dall’aula.



Nel controiterrogatorio, gli avvocati di Depp gli hanno chiesto della sua reazione all’editoriale di Heard, che è arrivato più di due anni dopo la loro separazione. «Era come se qualcuno mi avesse colpito alla testa con un trave», ha dichiarato. «Non avevo la capacità di parlare… perché, anche se avessi fatto un’intervista per cercare di spiegarmi, si sarebbe trasformata in altro. Quindi ho tenuto la bocca chiusa».

Il team di Depp ha anche utilizzato il controiterrogatorio per contestualizzare alcuni dei messaggi di testo più inquietanti presentati al processo la scorsa settimana, incluso uno scambio tra Depp e un suo amico, l’attore Paul Bettany, in cui Depp suggeriva di «bruciare» e «annegare» Heard, alla quale si faceva riferimento come «la strega». Depp ha spiegato che il testo era un riff su uno sketch dei Monty Python ed era «solo umorismo irriverente e astratto». L’avvocato di Depp ha chiesto del rapporto di Heard con Bettany, che Depp ha descritto come «pessimo», e ha sottolineato che a Heard non piaceva Bettany «principalmente perché eravamo diventati amici intimi e, per lei, era una minaccia».



Depp ha descritto la tensione tra i due: «Quando eravamo [alle Bahamas] con il signor Bettany, sua moglie [l’attrice Jennifer Connelly] e i suoi quattro figli, la signora Heard e il signor Bettany hanno discusso durante un pranzo e ricordo solo che ogni volta che il signor Bettany cercava di dire la sua, lei parlava al posto suo. Poi ha iniziato a diventare piuttosto scortese, cattiva e a fare casino», ha ricordato Depp. «E poi il figlio di Bettany – credo fosse quello di 18 anni, un ragazzo davvero molto brillante – si è unito alla conversazione, perché il tema aveva a che fare con quello che aveva studiato a scuola e ne sapeva parecchio. Ha espresso la sua opinione, ma la signora Heard l’ha umiliato al punto che è scoppiato in lacrime e si è allontanato».

Bettany dovrebbe testimoniare più avanti nel processo per conto di Depp.



Il team legale di Depp ha anche riprodotto l’audio per la giuria che ha rafforzato la sua affermazione di essere un partecipante passivo alle frequenti discussioni con l’ex moglie. In una di queste clip, l’attore dice con calma a Heard che sta lasciando la stanza e l’attrice si rifiuta di permettergli di uscire. Depp ha anche testimoniato che Heard gli aveva chiesto di violare un ordine restrittivo temporaneo che aveva presentato contro di lui in modo da poterlo incontrare a San Francisco. Ha acconsentito, ma l’incontro non è andato bene.



«Ero molto confuso sul motivo per cui ero stato convocato da lei a quel punto, dal momento che tutte le notizie dicevano che le avrei presumibilmente fatto tutte queste cose orribili», ha spiegato. «Così mi è stato chiesto di incontrarla, sono andato e l’ho vista nella speranza che avrebbe ritrattato le bugie che aveva propinato al mondo. Non aveva nessuna intenzione di farlo. E non riuscivo a capire perché mi trovassi lì: mi era stato portato via tutto».



Gli avvocati di Depp hanno concluso il controinterrogatorio con un’ultima domanda per l’attore: «Cosa ha risposto quando la signora Heard ha affermato: “Dillo al mondo, Johnny. […] Di’ loro: ‘Io, Johnny Depp, un uomo, [sono] anch’io vittima di violenza domestica’”». Il divo ha detto al suo legale: «Ho risposto: “Sì, è così”». Poi è tornato al suo posto accanto ai suoi avvocati, uno dei quali gli ha accarezzato la schiena e si è congratulato con lui.



In un colpo di scena che si è svolto dopo che il tribunale si è aggiornato giovedì scorso, la società di makeup Milani Cosmetics ha rilasciato una dichiarazione tramite i social media che sembrava confutare un’accusa chiave fatta dal team legale di Heard. Durante le dichiarazioni di apertura, l’avvocato di Heard, Elaine Bredehoft, ha messo su una sorta di teatrino per la giuria con una palette per il trucco Milani che sarebbe stata utilizzata dall’attrice per coprire i lividi “provocati da Depp” a seguito di un incidente del maggio 2016 e che il team dell’attore ha notato che quegli stessi lividi non erano visibili in più foto e video dopo l’incidente.



«Questo è ciò che Amber ha portato nella sua borsa per l’intera relazione con Johnny Depp», ha dichiarato Bredehoft alla corte mentre mostrava la palette. «Era quello che usava giornalmente. È diventata molto esperta in materia. E ascolterete la testimonianza di Amber su come mescolare i colori per i diversi stati in cui i lividi si sviluppano e la loro diversa colorazione. E come avrebbe usato il trucco per poterli coprire».



Giovedì sera, l’azienda di makeup ha pubblicato un video di 15 secondi sul suo account TikTok ufficiale per notare che la palette in questione, il Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit, non è stata lanciata fino a dicembre 2017, più di 18 mesi dopo l’ultima interazione conosciuta di Depp e Heard. “Ce lo avete chiesto… la registrazione mostra che il nostro kit correttivo è stato lanciato nel 2017!”, ha scritto la società in una didascalia che accompagnava il post.

Non è chiaro se la squadra di Depp chiamerà in tribunale un rappresentante di Milani.



Una fonte di Heard ha preso di mira Milani per il suo post, visto più di 3 milioni di volte a mezzogiorno. di lunedi. «L’avvocato di Heard ha utilizzato un esempio del tipo di trucco che usava lei, ma è triste quando un’azienda di makeup ne fa un’opportunità per fare luce su ciò che le vittime di violenza domestica devono pensare per nascondere i risultati degli abusi che subiscono», ha affermato la fonte in una dichiarazione a Rolling Stone.

Heard, che ha presenziato in aula ogni giorno dall’inizio del processo l’11 aprile, testimonierà dopo che la parte di Depp avrà concluso il suo caso.

Da Rolling Stone USA