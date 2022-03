Cosa è successo tra Chris Rock e Will Smith agli Oscar

All’inizio si pensava fosse una gag programmata, magari anche weird, ma come se ne vedono tante durante la maratona Oscar. Poi dalla reazione di Will Smith è diventato subito chiaro che l’attore candidato per Una famiglia vincente – King Richard non scherzava affatto. O almeno così è sembrato anche dalla reazione dei presenti al Dolby Theatre.



Mentre annunciava il vincitore come miglior doc, Chris Rock ha fatto un battuta sul fatto che Jada Pinkett-Smith potesse entrare nel cast di G.I. Jane 2 a causa del suo taglio rasato. Will Smith è corso sul palco, ha dato un ceffone al comico, poi è tornato a sedersi e ha urlato due volte dal suo posto in platea “Non osare mai più pronunciare il nome di mia moglie con la tua fottuta bocca”. La reazione di Smith sarebbe dovuta al fatto che Jada in passato avesse spiegato di avere un problema medico che le causa la caduta dei capelli.



In ogni caso il momento è diventato subito virale sui social, soprattutto dopo l’imbarazzo di Rock nei secondi successivi. E sicuramente sarà uno dei topic delle prossime ore.