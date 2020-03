‘Contagion’ di Steven Soderbergh ha predetto il coronavirus?

Avete presente Contagion? Il film di Steven Soderbergh con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard e Jude Law descrive lo scoppio di un’epidemia mentre la comunità scientifica cerca di contenere un virus immaginario, chiamato MEV-1.

E sui social sono sempre di più le persone che stanno paragonando il lungometraggio del 2011 alla situazione attuale causata del coronavirus, sottolineando che molti elementi della trama rispecchiano ciò che ora sta accadendo nella realtà. Lo racconta, tra gli altri, anche NME.

This coronavirus epidemic is soooo similar to the movie contagion — jayline (@jzoraidaxo) March 2, 2020

@7mate is airing the movie #Contagion again. It's basically a documentary about the #coronavirus except in the movie it's a much worse scenario. pic.twitter.com/uyIQgMfY7h — 💧Aleisha (@aleisha_71) February 22, 2020

Tra le cose in comune c’è la diffusione di informazioni false e il modo in cui questa aumenta la paura tra la gente: ve lo ricordate in Contagion il teorico del complotto Alan Krumwiede, interpretato da Jude Law? Ecco, così.

With the WHO's announcement that #Coronavirus nCoV qualifies as a global health emergency, CONTAGION (2011 movie) has potentially eerie similarities to recent events. But guys, it is just a movie that warned against the effect of fear and misinformation. + — karma (@udontseemecomin) January 31, 2020

I just finished watching it again. (#Contagion was one of my fave films of 2011) This movie gets many things right. From the government response to the fake news conspiracy nutters spreading misinformation. Contagion is a must see movie. #Coronavirus pic.twitter.com/2e1Ilgfmae — Ben (@SirBenKenobi) January 30, 2020

Il film mostra anche la reazione dei funzionari, che antepongono le preoccupazioni economiche al benessere pubblico, decidendo di mantenere la malattia segreta all’opinione pubblica. Una gestione simile a quella del governo cinese nelle fasi iniziali, si legge suo social. E anche nell’immaginario di Soderbergh il virus MEV-1 aveva origine in Cina, dove è stato anche identificato per la prima volta COVID-19.

The whole #coronavirus fiasco reminds me of a movie that came out in 2011 called "Contagion" Starring Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet & Jude Law! Was abt an American visiting China & gets infected with a virus transmitted via Bats. Avg movie but very similar! — Preetam Rao 🇮🇳 (@Preetam_M_Rao) January 31, 2020

NME riporta anche che nel 2011, dopo l’uscita di Contagion, uno scienziato di spicco, il dott. Ian Lipkin, professore di Epidemilogia alla Columbia University, aveva spiegato che la situazione descritta nel film poteva non essere così lontana da quello che avrebbe potuto accadere nella realtà.

“Gli scienziati sono stati accusati di aver reagito in modo eccessivo per la minaccia di epidemie di virus dopo l’influenza pandemica del 2009”, aveva dichiarato Lipkin.

“La Sars non ha progredito oltre alcune località, ma si verificheranno epidemie e pandemie e dobbiamo renderci conto dei reali rischi che affrontiamo. Più di tre quarti di tutte le malattie infettive emergenti hanno origine quando i microbi passano dalla fauna selvatica all’uomo. “La nostra vulnerabilità a tali malattie è stata accentuata dalla crescita dei viaggi internazionali e dalla globalizzazione della produzione alimentare. Inoltre, la deforestazione e l’urbanizzazione continuano a spostare la fauna selvatica, aumentando la probabilità che le creature selvatiche entrino in contatto con animali domestici e umani”.